Житель Горячего Ключа спилил во дворе 25-летнюю ель и подарил ее городу

Десятиметровое дерево установили в декабре в городском парке к Новому году.

Хвойный саженец посадили 25 лет назад, когда строили частный дом. За последние годы ель выросла выше крыши и стала доставлять проблемы жильцам: ветви давили на окна, а разросшаяся корневая система могла повредить фундамент. Тогда хозяин принял решение спилить ель и подарить ее городу.

Дерево спилили, с помощью крана погрузили на КамАЗ и доставили в парк 30-летия Победы. Чтобы не повредить ель при выезде с участка, ее ветви выносили вручную. В ближайшие дни новогоднее дерево украсят к праздникам, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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