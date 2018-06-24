Жителей Сочи предупредили об образовании смерчей над морем

В период с 23 по 24 июня в акватории Черного моря есть опасность образования смерчей.

На территории курорта с вечера 22 июня до конца дня 23 июня возможен кратковременный дождь, местами сильный, и гроза. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности для сохранности своего имущества. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Воздержаться от отдыха у воды.

В случае происшествий слудует звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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