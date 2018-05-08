Жители Каневского района победили в краевом турнире косарей

В станице Динской завершился очередной этап программы XXV Сельских спортивных игр Кубани.

В турнире приняли участие 68 человек из 36 муниципалитетов. Каждому участнику предстояло выкосить площадку размером 5×5 м. Представители Каневского района стали лидерами по итогам общекомандного зачета, а также заняли первые места в личном зачете у мужчин и женщин.

Кроме того, в состязаниях выявляли лучших в беге, подтягивании и упражнении на пресс. Соревнования по городошному спорту, следующему виду в рамках Сельских спортивных игр Кубани, состоятся в станице Ленинградской 19 и 20 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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