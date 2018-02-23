Жители Крымска 23 февраля почтили память бойцов Красной армии

Военнослужащие, казаки и кадеты прошли торжественным маршем по улице Ленина.

У монумента воину-освободителю ветераны рассказали учащимся о значении героических событий Второй мировой войны для современной России. Лучшие военные Крымского гарнизона за верную службу получили награды и памятные знаки.

После минуты молчания участники митинга возложили цветы к памятнику воину-освободителю. Всех собравшихся угостили солдатской кашей.

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