Жительница Новороссийска вырастила в огороде бамбук

Также она посадила десятки других экзотических растений, среди которых финики и вечнозеленая вишня.

По словам экспертов, половина видов этих растений очень капризна и предпочитает пускать корни только в определенных климатических условиях. То, что Валентине Чернышовой удалось вырастить тропические деревья и кустарники, удивительно. Хотя сама женщина в этом ничего особенного не видит, она покупает семена на рынке и в интернет-магазинах, как и все.

«Я люблю растения, а растения любят меня. Для удобрения я беру полову — отходы из элеватора. И все. Ничего особенного, нужен только полив и уход», — пояснила жительница Новороссийска Валентина Чернышова.

Из фиников и инжира хозяйка тропического сада предпочитает делать варенье, а бамбук высотой под 3 м вырос не за один сезон, призналась женщина. Это итог 20-летнего труда. Прогуливаясь по своему огороду, пенсионерка представляет, что она в Африке, Австралии или других странах.

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