Журналист Владимир Кузовников: меня порадовало возвращение в легкую атлетику Сергея Шубенкова

Каким в целом был этот год для кубанского спорта? Какие события и люди запомнились больше всего? Своими впечатлениями поделился Владимир Кузовников.

«К счастью, Краснодарский край радует всегда и успехами, и событиями, и достижениями в спорте, поэтому тяжело выделить что-то одно.

Если брать игровые виды спорта — это, конечно же, доминирование в регби-7 нашей «Кубани». И уже в Европе, так как клуб завоевал Кубок европейских чемпионов.

Возвращение большого гандбола — женского и мужского. Кубок России, взятый СКИФом, и долгожданная бронза «Кубани».

Возвращаясь к достижениями в индивидуальных видах спорта, можно отметить греблю на байдарках и каноэ. Там Виктор Мелантьев, многолетний лидер сборной России, побеждает из года в год. Олеся Ромасенко сейчас прогрессирует в двухместных каноэ.

Из зимних видов спорта — это завоевание золота Кубка мира в двойках Александром Касьяновым. После ухода из большого спорта Зубкова и Воеводы я опасался, будет ли достойная замена. Но Касьянов сейчас доказывает, что он способен быть первым номером не только в России, но и в Европе и мире.

Среди всего прочего, что меня действительно порадовало в первую очередь как болельщика, — это триумфальное возвращение в легкую атлетику Сергея Шубенкова. После такой паузы, вызванной не очень приятными событиями, Сергей вернулся. Пусть и не вернул себе титул чемпиона. Но он доказал, что действительно с ним стоит считаться на любом уровне. Мне кажется, в следующем году Шубенков вернет звание сильнейшего барьериста на планете. Это лишь дело времени», — сказал журналист Владимир Кузовников.

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