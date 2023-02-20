Боррель: Украина — член европейской семьи, но присоединение не произойдет в одночасье

<img src="/wp-content/uploads/2023/02/7782000b6e416ba4d4c841229c21b584.jpg" title="Боррель: Украина является членом европейской семьи, но присоединение не произойдет в одночасье" alt="Боррель: Украина является членом европейской семьи "Украина является членом европейской семьи, но присоединение к Европейскому Союзу не произойдет в одночасье", – заявил глава дипломатии Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По данным “РИА Новости” , он заявил, что Украина является членом европейской семьи и ее будущее в Европейском Союзе.

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“Но не ждите, что это произойдет в одночасье, без выполнения некоторых требований, “, сказал Боррель.

Он сказал, что европейские лидеры уже договорились об “Украине и Молдове, а позже и Грузии”. Он отметил, что станет членом Европейского Союза, и что процесс открыт.