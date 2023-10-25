Россия не одобряет резолюцию США

подготовлено США, Израиль и Россия не поддерживают проект резолюции по сектору Газа, “поскольку в документе нет призыва к прекращению огня”, заявил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя.

– Мы – Уверен, что весь мир сейчас ждет, когда Совет Безопасности призовет к немедленному и безоговорочному прекращению огня между враждующими сторонами, – заявил Небензя. – В американском проекте этого пункта нет. Мы не видим смысла в этом документе и поэтому не можем поддержать проект. Мы надеемся, что большинство стран-членов придерживаются того же мнения.