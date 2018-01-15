Центризбирком утвердил формы бюллетеня для голосования на выборах президента

Фамилии кандидатов разместят в бюллетенях в алфавитном порядке, поэтому жеребьевки по определению мест на бланках не будет.

Центризбирком утвердил три варианта бюллетеня для голосования на выборах президента России. В ходе заседания комиссии утвердили общий вариант бюллетеня, а также форму для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и форму электронного бюллетеня с использованием комплексов электронного голосования (КЭГ).

Зампред ЦИК Николай Булаев рассказал что, информация о кандидатах будет наноситься черным цветом на русском языке. При необходимости размещения текста на национальных языках могут использовать чернила другого цвета, отметил он.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, максимальная длина бюллетеня не превысит двух листов формата А4, даже если все лица, подавшие документы, будут зарегистрированы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФК предвыборной гонке допускаются 20 человек, но окончательный состав участников станет известен к 10 февраля.

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