ЦИК предварительно утвердил плакат для избирательных участков

Досье кандидатов в президенты России можно будет прочесть на информационных плакатах.

Их содержание и формат 12 февраля предварительно утвердил Центризбирком. У восьми претендентов на кресло главы государства есть один день, чтобы внести коррективы. Утвержденные плакаты 14 февраля отправят в печать, а затем — на каждый избирательный участок в помощь голосующим. Фамилии кандидатов так же, как и в бюллетене, расположат в алфавитном порядке.

Образцы бланков уже получили региональные комиссии. Настоящий листок для голосования будет чуть больше формата А4 и зеленого цвета. На Кубани таких бланков напечатают более 4 млн.

«Бюллетень предусматривает несколько степеней защиты. Будет специальный знак — марка, которая наклеится на каждый бюллетень. Она имеет номерной характер и повышенную степень защиты. Каждый бюллетень также будет снабжен и сопровожден уникальной сеткой, которую мы согласуем с полиграфическим предприятием и нанесем», — отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Весь процесс от нарезки бумаги до выдачи бюллетеней будет проходить под круглосуточным контролем членов краевого избиркома. Уже в первых числах марта бланки передадут в территориальные комиссии, там они будут храниться непосредственно до дня голосования, в сейфах и под охраной.

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