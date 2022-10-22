Денежная реформа продолжается: с Нового года ЦБ начнет изымать деньги

Процесс изъятия и замены банкнот пройдет незаметно для граждан, отметили в Центробанке.

В России продолжается масштабная денежная реформа. Ее новая стадия стартует с Нового года – впервые с 90-х начнется изъятие денег из оборота. В ЦБ рассказали, как будет происходить этот процесс.

Денежная реформа в России стартовала еще летом. Она, по словам ответственных лиц, будет связана с изменением дизайна купюр. Банкноты не только обновят внешний вид, но и получат новую степень защиты от подделок. Кроме того, бумажные рубли станут более долговечными. Отмечается, что процесс обновления будет проходить параллельно с изъятием старых купюр. Так, первой банкнотой, которая будет заменена на свою новую версию, станет 100-рублёвая бумажка. Её изымать из обращения начнут уже после Нового года.

Как отмечают в Банке России, ответственном за осуществление реформы, процесс изъятия и замены денег пройдет практически незаметно для граждан. Идти обменивать старые деньги на новые не нужно, пояснили в ведомстве.

Однако, желающие поскорее получить на руки новые купюры, могут обратиться в банки.

Кроме замены 100-рублёвок, дизайн изменят и другие купюры. Например, скоро пройдет презентация новой 500-рублёвой банкноты. Полностью процесс подготовки новых банкнот завершится к 2025 году, а полная замена старых денег на новые закончится в 2029 году.

«К 2025 году планирует модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей», – рассказал зампредседателя Банка России Михаил Алексеев.

Напомним, последняя на данный момент денежная реформа в России прошла в 1997 году. Помимо изменения внешнего вида банкнот она принесла и деноминацию. На этот раз нули у дензнаков не будут отрезать или пририсовывать. Всё ограничится созданием нового дизайна банкнот.

Еще в марте 2021 года ведомство Эльвиры Набиуллиной говорило о старте денежной реформы в России. В качестве цели называли усиление безопасности денежных знаков.

Однако, по мнению экономического аналитика Эдуарда Семенова, ЦБ РФ готовится к деноминации рубля. При этом эксперт назвал несколько признаков, которые и привели его к выводу о том, что в России готовятся масштабные перемены.

Чтобы первыми узнавать обо всем, что происходит в России и мире, подписывайтесь на наш канал в Telegram.