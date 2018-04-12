Экономисты: падение курса рубля существенно не отразится на кубанских потребителях

Доллар и евро впервые за последние два года прибавили в стоимости по два рубля.

Ощутить последствия такого скачка, говорят эксперты, жители края могут, но произойдет это не скоро: если валютные качели затянутся на месяц или больше, подорожать может импортная продукция, прежде всего, техника и электроника. Но говорить об этом пока рано, уверяют ретейлеры.

«Важно понимать, что влияние курсов валют на стоимость техники непрямое. Как показал опыт 2014 года, есть отложенное влияние роста курса на розничные цены. Это проявляется не сразу. Сейчас отгрузки наших партнеров идут по старым ценам, и розничные цены мы не меняем», — пояснила представительница сети магазинов техники Валерия Андреева.

Только не все продавцы думают так же, некоторые пытаются спекулировать на панике, создавая искусственный ажиотаж. Так было уже не раз, но сегодня это не самая удачная идея, отмечают экономисты.

«Надо понимать, что в условиях достаточно низкой платежеспособности российского населения, изменение цен, даже обоснованное, даже в условиях роста доллара и, соответственно, цен, по которым покупают импортную продукцию, приведет не к росту доходов продавцов, а к снижению количества покупателей», — отметила доктор экономических наук Светлана Третьякова.

Если курс рубля не вернется к прежним показателям, бытовая техника возрастет в цене через месяц или несколько примерно на 10-15%. А вот продукты на Кубани, по прогнозам специалистов, существенно не подорожают.

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