Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в этом году

Базовый набор первоклассника подорожал на 10%.

Эксперты Росстата в преддверии 1 сентября подсчитали, сколько необходимо потратить на сборы первоклассника в школу. Оказалось, что базовый набор подорожал в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. В цене выросло почти всё: канцтовары, школьные принадлежности, одежда и обувь для ребенка.

По оценке специалистов Росстата, в среднем базовый набор для мальчика-первоклассника обойдется родителям в этом году в 22 298,23 рубля, а для девочек — в 26 838,47 рубля.

«Росстат отмечает, что инфляция за год составила 15,1%. Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвертый год подряд, сохранился – школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом», — сообщили в ведомстве.

Базовый набор для мальчиков состоит из двух брюк, трех рубашек, двух футболок, носок, гольфов, джемпера и спортивного костюма. Для девочек он включает два платья, две юбки, три блузки, две футболки, носки, гольфы, колготки, джемперы и спортивный костюм.

Из обуви – кроссовки, ботинки и летние туфли. Среди канцтоваров и для мальчиков, и для девочек Росстат учитывал рюкзак, тетрадь (четыре штуки), альбом, набор фломастеров, учебники (пять штук), ручки и карандаши (по пять штук), отмечает «Москва24».

Портал «Зарплата.ру» подсчитал, что в среднем россияне потратят в этом году на сборы школьника к 1 сентября не менее 15 тысяч рублей. Москвичам придется потратить около 13 250 рублей на покупку товаров для детей к учебному году.

Сильнее всего в этом году подорожали импортные канцелярские принадлежности. В среднем их цена выросла на 15%. «Тетради подорожали примерно на 10%, ручки – на 20%, рюкзаки – на 15%, пластилин и акварель – на 10%», — рассказала руководитель Всероссийского сообщества собственников канцелярского бизнеса Мария Астафьева.

В среднем стоимость школьного канцелярского набора из 40 предметов хорошего качества составит около 6 000 рублей. По словам Марии Астафьевой, начинать собирать ребенка в школу лучше всего в июне или июле, когда магазины устраивают акции на свои товары.

Еще одна большая статья расходов — покупка школьной формы. Комплект формы в этом году обойдется родителям в среднем в 10 тысяч рублей. Подорожание связано с тем, что она изготавливается из импортной продукции.

«Сегодня мы видим, что потребуется минимум 10–12 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви. На рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Мы говорим о минимальных показателях», — объяснила радио Sputnik президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Потратиться родителям в этом году придется и на праздничный букет к 1 сентября. К началу учебного года стоимость цветов традиционно растет, но в этом году она поднимется еще на 10-12%, предупреждают флористы.

«1 сентября спросом традиционной пользуются розы и хризантемы. Уверена, в этом году многие будут экономить. Дарить по одному цветку или покупать один букет на класс. В любом случае бюджетно — не значит плохо», — отметила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Ранее «Блокнот» сообщал, что в России подорожало больше всего. Удивление у экспертов вызвал не столько рост стоимости товаров, которые перестали завозить и производить, сколько «подросшая» цена, к примеру, предметов гигиены.

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