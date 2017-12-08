Евгений Первышов отметил первую годовщину в должности мэра Краснодара

За это время увеличился бюджет города за счет собственных доходов.

Только за девять месяцев 2017 года в казну Краснодара поступило более 8,5 млрд рублей налоговых отчислений.

Большое внимание Евгений Первышов уделяет социальным объектам. Ведется строительство шести школ и двух пристроек к образовательным учреждениям. Решаются вопросы с нехваткой мест в детских садах. Большая работа проведена мэром по благоустройству территорий и строительству дорог. Практически завершена реконструкция Вишняковского сквера и бульвара «Дальний».

Краснодар уже несколько лет подряд попадает в рейтинги российских городов как самый благоустроенный и комфортный для проживания.

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