Факты об онлайн покупках в 2023 году

Начиная с того, как мы общаемся в Сети, и заканчивая тем, как мы получаем наши новости, мы медленно, но верно перемещаем все онлайн, и покупки не являются исключением.

За последние несколько десятилетий интернет-магазины превратились из несуществующей в многомиллиардную индустрию. Покупка товаров онлайн стала обычной практикой среди миллионов людей по всему миру. В последнее время число людей, покупающих товары и услуги онлайн, увеличилось больше, чем когда-либо прежде. Покупка в интернет магазинах https://homidomi.ru/ стала обыденностью.

Одна из причин, по которой онлайн-покупки так сильно выросли за эти годы, – это опыт, который компании могут предоставить своим клиентам. Мы постоянно видим, как компании добавляют новые функции и услуги для онлайн-покупателей с целью предоставления им той же поддержки и комфорта, которые они получили бы во время личных покупок.

Правда в том, что покупки в Интернете все больше и больше напоминают покупки лично.

Вот факты об онлайн-покупках, которые вам нужно знать:

Сколько людей совершают покупки онлайн?

По оценкам, в 2021 году 2,14 миллиарда человек во всем мире покупали товары онлайн (Statista, 2017). В то же время мировые продажи электронной коммерции прогнозировались на уровне 4,891 трлн долларов. Если этой статистики онлайн-покупок недостаточно, чтобы ошеломить вас, прогнозы показывают, что продажи электронной коммерции во всем мире вырастут до 6,4 трлн долларов к 2024 году.

Рост онлайн-покупок просто впечатляет, и не похоже, что он замедлится в ближайшее время. Это хорошая новость для вас, независимо от того, являетесь ли вы онлайн-покупателем или онлайн-продавцом.

Причина, по которой люди совершают покупки онлайн, варьируется от удобства до конкурентоспособных цен. В дополнение к этому, онлайн-компании делают все возможное, чтобы опыт онлайн-покупок соответствовал опыту личных покупок.

Покупки начинаются онлайн

63 процента покупок начинаются онлайн (Thinkwithgoogle, 2018).

Это означает, что независимо от того, где покупатели в конечном итоге совершают покупку (онлайн или в обычных магазинах), их путешествие начинается онлайн – в большинстве случаев в Google или Amazon, где они проводят свои исследования и смотрят отзывы и обзоры. Именно поэтому для брендов крайне важно иметь сильное присутствие в Интернете. Улучшая качество обслуживания клиентов с самого первого шага, предприятия имеют больше шансов привлечь клиентов к покупкам в своих магазинах.

Потребители совершают покупки с помощью мобильных устройств

Почти половина потребителей делает больше покупок с помощью мобильных устройств, чем в магазине (Ibotta, 2018).

Ни для кого не секрет, что мобильная коммерция находится на подъеме. Если вы планируете запустить успешный веб-сайт электронной коммерции, вы не можете позволить себе игнорировать мобильных пользователей и мобильные покупки. Потребители используют свои мобильные устройства на всех этапах пути покупателя, включая различные онлайн-покупки. По состоянию на четвертый квартал 2018 года на настольные ПК приходилось примерно столько же глобальных заказов в электронной рознице, сколько и на смартфоны. Однако с точки зрения смартфонов лидировали и были устройством номер один, которое люди использовали для посещения сайтов розничной торговли.