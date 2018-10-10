На девятый по счету Фестиваль адыгейского сыра, прошедший в республике Адыгея, прибыли более 1200 гостей из многих уголков мира. Они увидели процесс изготовления этого продукта, а потом прошла дегустация сыра. Гостям предлагали также попробовать вкусные блюда из него – вареники, губбаты, пироги, халюжи.

Зарубежным гостям понравился изумительный вкус адыгейского сыра и приготовленных из него блюд. Европейцы знают, что такое ukraine chocolate brands, но такие блюда многим стали в диковинку. Посетители убедились в экологически чистом производстве продукта и его замечательных вкусовых качествах.

На фестивале кроме дегустации соревновались в своем мастерстве сыровары. Также проводился конкурс на наилучшее блюдо с добавлением адыгейского сыра, проводились кулинарные мастер-классы, а также были представлены народные ремесла. Большая поляна, на которой проводился фестиваль, стала настоящим этногородком с ремесленными мастерскими, национальными двориками, фотозонами и игровыми площадками.

Гостей порадовала замечательная концертная программа и продажа различных местных продуктов. Свою вкусную молочную продукцию и сыр предлагали покупателям крупные производители и подсобные хозяйства. Спросом пользовалось все.

Почетными гостями стали глава республики Мурат Кумпилов и другие представители местной власти. Кумпилов отметил большое значение фестиваля для повышения привлечения туристов в регион и популярности национальных блюд. Он заметил, что адыгейский сыр стал основным брендом республики, и интерес к этому продукту постоянно возрастает у туристов. Он поблагодарил тружеников региона за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса. Власти региона будут постоянно поддерживать торговый знак «Адыгейский сыр» и помогать предприятиям молочной сферы наращивать производство.

Заметим, что этот фестиваль с каждым годом становится все более популярным. А в республике производство адыгейского сыра считается важной частью промышленности региона и способом сохранения национальных традиций и обычаев.