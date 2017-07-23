Ипотека без начального взноса опасна для системы и физических лиц

По информации Банка России, на данный момент обсуждается вопрос о более внимательном отслеживании рисков, которые касаются выдачи банковскими кредитными организациями ипотечных кредитных ресурсов без начального взноса. Подобные ипотечные предложения могут стать источником повышенного риска как для самих банков, так и для физлиц.

На сегодняшний день в связи с экономическим ростом и снижением процентных ставок увеличивается спрос на жилье, а значит, имеется значительный риск распространения ипотечных программ без начального взноса. Все это может привести к чрезмерному увеличению ипотечного «пузыря» на российском рынке, что требует ужесточения контроля со стороны регулятора.

В Центробанке сообщили, что речь пока не идет о введении специальных коэффициентов риска, но контроль будет существенно усилен. По мнению представителей регулятора, уменьшение суммы начального взноса ниже 20% может создать условия для кредитования заемщиков с низкой платежной способностью, что чревато невозвратом ипотечного кредита.

В ЦБ предупреждают, что в том случае если физлицо при незначительном начальном взносе не сможет обслуживать ипотеку, залоговой стоимости имущества может не хватить для погашения долга, а значит, процедура взыскания ипотечного долга с физлица может быть продолжена даже после продажи залога. При этом ипотечный заемщик может лишиться не только квартиры, но и иного имущества.

В АИЖК подчеркнули, что ипотека без начального взноса несет в себе опасности для функционирования всей системы. Рост предложений от банковских кредитных организаций при минимальных или нулевых начальных взносах – это негативная тенденция, которая таит большие риски. Увеличение подобных рисков должно постоянно контролироваться Центробанком и в случае крайней потребности необходимо предусмотреть механизм введения ограничения на начальный взнос.

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