Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах

Глава Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган 24 июня в ходе выборов главы государства получил абсолютное большинство голосов.

Барьер в 9% для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия демократии народов. Окончательные итоги выборов подведут в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.

На досрочных президентских и парламентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени были включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии «Родина»).

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,5% по данным обработки 98% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%, сообщает РИА «Новости».

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