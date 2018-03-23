Как арендовать квартиру в Краснодаре

Краснодар – южный город с довольно неплохими экономическими и климатическими условиями, что привлекает много приезжих граждан из других городов и соседних республик. Сейчас существует возможность заключения договора на аренду жилья не с частником, а сразу с владельцем здания. Это еще является новшеством на рынке аренды жилья, но доходные дома, в которых новые квартиры сдаются без участия посредников в коммерческую аренду, есть во всем мире. Такие дома существовали в России еще до революции.

Многие люди, которым приходилось жить на съемной квартире, знают, что хозяин жилища может нарушать договоренность с жильцом и надоедает квартирантам своими почти ежедневными визитами. А что говорить о громоздких вещах, которые владелец квартиры оставляет квартирантам и не желает убирать, несмотря на просьбы. Но можно защититься от всех этих неутешительных проблем, если заключить договор сразу с домовладельцем.

Заключенный с застройщиком Краснодара договор коммерческой аренды жилья имеет множество преимуществ:

— арендатор становится независимым от изменения планов хозяина жилища;

— срок аренды жилья может быть длительным;

— при аренде подобной недвижимости не потребуется платить комиссионные агентству;

— можно не бояться за постоянное повышение квартплаты, которое ничем не обосновано и условия заключенного между сторонами договора арендодатель всегда будет выполнять.

В старинном Краснодаре много ветхих домов и часто квартирант сталкивается с неприятной ситуацией. Человек поселяется в арендованной квартире и на первый взгляд, в ней вроде бы ремонт неплохой. Но через несколько дней начинают течь краны, засоряются трубы или становится неисправной электропроводка.

Аренда новой квартиры поможет забыть о вышеуказанных неприятностях. Если заключить договор с компанией ЮРСК, хорошо зарекомендовавшей себя в городе, то это станет гарантий отсутствия множества проблем. Человек арендует квартиру в новом доме с современными коммуникациями, с отличным ремонтом и в идеальном состоянии. По всем вопросам по аренде жилья можно обратиться по телефонам +7(918) 47-011-64, +7(918) 966-79-65 и поселиться в комфортной квартире на длительный срок.