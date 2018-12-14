Кондратьев: идти во власть — значит нести ответственность за результат

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с победителями кадрового конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!». Во встрече также принял участие вице-губернатор Алексей Копайгородский.

Глава региона акцентировал, что органы власти нуждаются в молодых и грамотных управленцах.

«Идти во власть — значит нести ответственность за результат. А иногда даже в ущерб собственной семье, потому что миллионы других семей ждут помощи. Победить в конкурсе — еще не значит стать лидером, нужно пройти и жизненные испытания», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что лауреаты конкурса должны быть интегрированы в структуру органов исполнительной власти, чтобы у них появилась возможность принимать участие в решении проблем и отвечать за результат.

По словам одного из победителей Евгения Кокоры из Новороссийска, участники на каждом этапе конкурса получали новые навыки, особенно во время занятий на производстве CLAAS.

Дина Урманова рассказала о своем предложении в области проектного управления — создать команду, которая будет выезжать в муниципалитеты и заниматься разрешением имеющихся проблем. Вениамин Кондратьев поддержал эту инициативу, подчеркнув, что это может стать практическим результатом конкурса.

В такие проекты надо привлекать людей из бизнеса, сказал участник Руслан Ремпель. Губернатор заметил, что для этого необходимо желание самих бизнесменов, а также более широкое информирование общественности об отборе участников.

Станислав Гайнюченко рассказал о проблеме нехватки кадров и специалистов на селе.

«Достойные кадры, знающие проблемы своей земли, есть в любой местности, надо уметь их искать и давать им возможность развиваться», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что в будущем проведение регионального конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!» может стать этапом для участия в федеральном конкурсе «Лидеры России».

Кроме того, участники встречи обсудили темы, касающиеся миграционного контроля, трудоустройства волонтеров, градостроительной политики краевого центра, строительства социальных объектов. Они делились своим мнением и обсуждали возможные пути решения проблем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кадровом форуме региона, который 14 декабря стартовал в Краснодаре, назвали имена победителей конкурса.

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