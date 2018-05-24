Кондратьев: перед краем стоит цель стать центром инновационного развития на Юге России

24 мая в 18:46

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Вениамин Кондратьев 24 мая встретился с директором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым.

Кондратьев подчеркнул, что сегодня перед краем стоит цель обеспечить «технологический рывок» и стать центром инновационного развития на Юге России. Это задача продиктована, в том числе и Стратегией 2030.

«Мы благодарны Фонду содействия инновациям за поддержку в этой работе. Больше 400 кубанских проектов уже получили гранты фонда на сумму 334 млн рублей. Вы поддерживаете молодежь, которая может совершить прорыв», — сказал глава Кубани.

По словам Сергея Полякова, для фонда работа в регионах является приоритетной. Предлагаются различные субсидии и гранты, которые направляются не только на исследования, но и на запуск производств. Фонд активно растит поставщиков высокотехнологичной продукции, является крупным оператором национальных технологических инициатив, реализует программы поддержки центров молодежи.

«Краснодарский край всегда вызывал у нас интерес. Мы понимаем, что вы славитесь не только агробиотехнологиями, есть масса других сфер. Например, здесь появляются самые инновационные центры, такие, как «Сириус»», — акцентировал Сергей Поляков.

Он выразил уверенность в том, что большое количество молодых людей из региона смогут принять участие в проектах фонда.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все проекты успешно проходили этап научных разработок и воплощались в реальные производства. Талантливая молодежь должна чувствовать, что нужна и краю, и стране», — отметил Кондратьев.

Губернатор добавил, что в планах — создание регионального центра по развитию науки и инноваций для привлечения максимального числа молодых людей в бизнес, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Петербургском экономическом форуме Кубань представит проекты под единым брендом. Кондратьев отметил, что участие Краснодарского края в ПМЭФ — это своеобразный экзамен.

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