Кондратьев поздравил жительниц Кубани с наступающим Международным женским днем

В Музыкальном театре 6 марта состоялась торжественное мероприятие, посвященное празднику.

На него пригласили более 1 тыс. женщин. Это многодетные матери, женщины, добившиеся заметных результатов в своей профессиональной деятельности, члены общественных организаций. Их поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Менялась страна, менялся строй, но праздник 8 Марта всегда есть, был и будет. Это день наших мам, жен и сестер. Женщина — это начало начал, основа основ. Вы даете жизнь и эту жизнь поддерживаете, наполняете сложный мир красотой и гармонией. Низкий вам поклон за это и слова благодарности», — сказал глава Кубани.

По его словам, в крае живут самые красивые, добрые, щедрые, работящие женщины.

«Вы обладаете огромной силой духа. В годы лихолетий защищали Отечество, а в мирное время делаете все, чтобы оградить близких от жизненных невзгод», — подчеркнул Кондратьев.

Он отметил, что у современных женщин мало свободного времени, нет выходных, и даже в праздник большинство в делах и заботах.

«Мы будем стараться делать все возможное, чтобы вы больше отдыхали и всегда чувствовали рядом надежное мужское плечо», — добавил губернатор.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко уточнил, что сейчас женщины преуспевают во всех сферах жизни, в том числе, в политике, бизнесе, спорте.

«Вас отличает высокое чувство ответственности. В этот день особые слова благодарности женщинам-ветеранам, кто вынес на себе все тяжести войны, прошел тяжелыми дорогами восстановления страны. Вы — главное достояние нашей страны. Здоровья, благополучия, веры, надежды и любви», — сказал спикер ЗСК.

Затем Кондратьев и Бурлачко вручили государственные награды. За большой вклад в развитие науки и подготовку квалифицированных специалистов медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени наградили Людмилу Беспалову, которая является заведующей отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале НИИСХ имени Лукьяненко. Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» третьей степени получила министр культуры региона Виктория Лапина, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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