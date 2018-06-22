Кондратьев принял участие в селекторном совещании с Медведевым

Губернатор Кубани рассказал, что из-за роста цен на топливо, которым заправляют технику, небольшие фермерские хозяйства и холдинги несут дополнительные убытки, поэтому кубанским аграриям компенсируют затраты на бензин.

Председатель Правительства поддержал это решение.

«В связи с ростом цен на топливо такого рода компенсации нужны. Я решение это готов поддержать в рамках несвязанной поддержки, как было сказано. И нужно возможности резервного фонда и какие-то другие источники посмотреть. Решение по этому поводу положительное», — сказал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Огромное спасибо вам за поддержку в части компенсации затрат на топливо, потому что за первые пять месяцев наши аграрии дополнительно затратили на ГСМ 1,3 млрд рублей, а если это прогнозировать на год, то это плюсом будет 2,6 млрд рублей. В итоге дополнительных затрат у наших аграриев на ГСМ будет примерно 3,9 млрд рублей. Для нас, конечно, это ощутимо. Огромное спасибо от всех работников сельского хозяйства», — ответил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во время совещания также обсудили подготовку и проведение уборочных сельскохозяйственных работ в России. Кубань традиционно аграрный лидер среди регионов. В этом году из-за засушливой погоды техника в поля Краснодарского края вышла на две недели раньше обычного срока. Завершить уборочную кампанию рассчитывают за 15 дней.

«К уборке приступили, здесь я могу смело доложить, все муниципальные образования, техникой обеспечены на сегодняшний день все. Мы уже собрали 1 млн т зерна, в том числе 755 тыс. т озимого ячменя и 252 тыс. т пшеницы. Средняя урожайность составила 61,4 ц/га. В рамках этих погодных условий, если мы сохраним такую урожайность, то можно смело сказать, что задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, конечно, Кубань выполнит. Проблем с зерном и его хранением у нас в крае нет. Мы максимально готовы к приему, есть 13 элеваторов. Единственное — что в прогнозах на урожай мы осторожны, это связано с дефицитом осадков», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Для аграриев одним из самых главных вопросов остается сельхозстрахование — фермерам выставляют невыгодные условия. Вениамин Кондратьев предложил снизить порог страховой выплаты, которая сейчас наступает при 30% потерянного урожая.

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