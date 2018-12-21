Кондратьев встретился с замдиректора Федеральной службы судебных приставов

Владимир Воронин представил губернатору Кубани и. о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Дмитрия Ткаченко.

Замдиректора федерального ведомства охарактеризовал Ткаченко как опытного профессионала, способного должным образом и в срок исполнять судебные решения и в целом придать новый вектор развития службе судебных приставов.

Вениамин Кондратьев поздравил Дмитрия Ткаченко с назначением и выразил уверенность в том, что он, как человек, имеющий опыт работы в краевом управлении судебных приставов, в своей деятельности учтет специфику региона.

«Служба судебных приставов вносит существенный вклад в развитие экономики Кубани. Налоги, штрафы, госпошлины поступают во все уровни бюджетов. С начала года взыскали более 8 млрд рублей платежей, что выше прошлого года. Вместе с тем, остается недополученной существенная сумма — 34,7 млрд рублей. Прошу вас усилить работу, особенно в борьбе с налоговыми задолженностями», — сказал глава региона.

Он также отметил, что в зоне особого внимания стоят проблемы нелегальной миграции и борьбы с самовольными строениями.

«Круг задач большой. Я рассчитываю, что при решении этих вопросов вы проявите бескомпромиссность и достигните поставленных результатов», — заключил Кондратьев.

Дмитрий Ткаченко родился в 1977 году в Краснодаре. После окончания юридического института МВД работал в органах внутренних дел края, затем — в службе судебных приставов по Краснодарскому, Ставропольскому краю, Адыгее, а также в Ростовской и Амурской областях. С декабря 2018 года исполняет обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю — главного судебного пристава региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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