Кондратьев выступил с инициативой на совещании при полпреде президента в ЮФО

Сотрудников МЧС могут наделить новыми полномочиями. В случаях нарушения противопожарных требований они смогут временно приостановить работу торгового центра или офисного здания.

С такой инициативой губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 19 апреля обратился к полпреду президента России в ЮФО Владимиру Устинову. На селекторном совещании с главами южных регионов обсудили меры предотвращения пожаров. Нередко при возведении зданий используют легковозгораемые материалы. Чтобы сократить эти риски, губернатор Кубани предложил сотрудникам МЧС участвовать в согласовании проектов строений.

«Вот есть объект, к примеру, торгово-развлекательный комплекс, который сдается в эксплуатацию. Почему сотрудники МЧС не могут прийти и на стадии ввода в эксплуатацию проверить готовность всех систем? Сегодня нужна правовая основа для того, чтобы у МЧС в первую очередь имелась возможность конкретно влиять на противопожарную ситуацию до того, как пожар возник. Допустим, до десяти дней приостановить действие торгового центра, если выявили нарушения. А свыше десяти дней пусть суд приостанавливает», — пояснил Вениамин Кондратьев.

По мнению Вениамина Кондратьева, ответственность за противопожарную безопасность должны нести не только владельцы торговых зданий, но и собственники сельхозземель и лесных угодий. В случаях несоблюдения требований глава Краснодарского края предлагает для них повысить сумму штрафов.

«У нас на Кубани точно свободной земли и леса нет. У каждого леса, у каждого поля есть правообладатель. Раз он взял в аренду землю, взял в аренду лес, взял в аренду речку с камышом, пусть несет ответственность в том числе и за противопожарную безопасность. Но почему-то у нас правообладатель выпадает полностью из системы ответственности. Потому что у нас штраф на должностное лицо 6 тыс. рублей. Мы также готовим здесь внесение изменений, уже будет серьезная ответственность правообладателя за то, что он допустил пожар», — добавил губернатор.

«Правильно, Вениамин Иванович. Вы подготовьте все эти предложения», — сказал Владимир Устинов.

В каждом районе созданы межведомственные группы по пресечению разведения огня в лесах и полях. В крае завершаются командно-штабные учения тушения пожаров, которые организовало МЧС.

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