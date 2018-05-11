Кондратьев заверил Путина в исполнении новых «майских указов»

Губернатор Краснодарского края и президента РФ 11 мая в Сочи обсудили социально-экономическое развитие региона.

«Хотел бы с вами поговорить о том, как вы предполагаете выстроить работу по основным направлениям развития и по решению тех задач, которые были изложены в указе президента 7 мая этого года — с учетом особенностей края, с учетом особенностей структуры экономики края», — отметил Владимир Путин.

По словам Вениамина Кондратьева, «майский указ» — своевременный и необходимый для субъектов страны.

«Как представитель сельского региона, могу сказать, что народ его очень ждал и очень надеется, что он будет реализован. Исходя из этого, мы скорректировали стратегию развития края до 2030 года. В первую очередь мы понимаем: чтобы выполнить все ваши поручения, конечно, необходим финансовый ресурс», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что валовой региональный продукт края в среднем по итогам прошлого года увеличился на 2,3%. Исходя из поставленных президентом РФ задач, этот показатель необходимо увеличить в два раза.

«Сегодня у нас ВРП — 2,3 трлн. Значит, чтобы максимально выполнить указы, он должен быть 4,5 трлн как минимум», — уточнил Кондратьев.

Для этого рост экономики региона должен соответствовать 4% в год, объем промышленной продукции увеличен как минимум в два раза, производительность труда — в 2,5 раза. Бюджет региона предположительно составит около 600 млрд рублей.

«Хочу вас заверить, исходя из того, что сегодня экономика региона чувствует себя очень хорошо, мы все поручения выполним,» — подчеркнул губернатор.

Отдельно на встрече затронули вопросы использования биоресурсов, развития сельского хозяйства и сельхозкооперации.

«Для нас принципиально важно сохранить динамику, которую сегодня сельское хозяйство, агропромышленный комплекс набрал», — добавил Кондратьев.

За последние три года рост отмечен практически во всех отраслях экономики Краснодарского края. В 2017 году объем собственных доходов региона превысил 253 млрд рублей, привлекли 470 млрд рублей инвестиций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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