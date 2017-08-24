Константиниди: в этом году Кубань примет не менее 16 млн отдыхающих

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди подвел предварительные итоги летнего курортного сезона 2017 года.

«В мае-июне ощущался некоторый спад туристического потока из-за холодной и дождливой погоды. В июле температура воды не превышала 15-17 градусов, но в это время мы уже отметили увеличение количества туристов на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. К середине августа Азово-Черноморское побережье региона посетили около 10 млн человек. В прошлом году на курортах Краснодарского края побывали около 15,8 млн туристов. В нынешнем мы планируем, что Кубань примет не менее 16 млн отдыхающих», — рассказал Константиниди.

Он отметил, что по-прежнему наибольшей популярностью у гостей и жителей края пользуется побережье Сочи, Анапы и Геленджика, однако наблюдается рост турпотока в Туапсинском и Апшеронском районах, Горячем Ключе.

«Набирают популярность автокемпинги и самостоятельное размещение в палатках. В этом году в крае открыто более 90 кемпингов, которые заполнены на 85%. В Горячем Ключе открылось нескольких баз отдыха, там развивают отдых по программе «Тур выходного дня», что позволило привлечь гостей из ближайших крупных городов края», — отметил министр.

С начала сентября на Кубани ожидают увеличение туристического потока за счет развития делового и событийного направления. Всего в этом году запланировано проведение свыше 450 туристско-событийных мероприятий, из них почти 40 — федерального значения и столько же — международного уровня.

В сентябре проведут работу по методическому обеспечению врачей в поликлиниках каталогами о санаторно-курортном комплексе края. Специалисты смогут рекомендовать пациентам программы оздоровления, разработанные здравницами края. Это более 500 лечебных и оздоровительных программ по разным направлениям. Власти надеются, что эта мера будет способствовать увеличению турпотока в межсезонье, пишет РИА «Новости».

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