Кубань вошла в тройку лучших регионов для переезда

Рейтинг составили исходя из запросов пользователей на приобретение недвижимости.

Возглавила список популярных для переезда городов Москва. На нее пришлось 29% всех запросов на покупку недвижимости. На втором месте — Московская область (7%). Третье место разделили Санкт-Петербург и Краснодарский край (6%).

Активнее всего недвижимостью в Краснодарском крае интересуются жители Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Якутии, Камчатки, Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. Такие данные приводит ЦИАН, сообщает Lenta.ru.

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