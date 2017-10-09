Кубанские батутисты завоевали две медали на международном турнире

В испанском Вальядолиде прошел четвертый, последний в этом году этап Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

По его итогам Яна Павлова стала второй в индивидуальных прыжках, уступив китаянке Ксюин Жу. У мужчин второй этап подряд бронзу завоевал Дмитрий Ушаков. Также в индвидиуальном зачете он стал третьим, пропустив вперед победителя китайца Дон Дона и серебряного призера новозеландца Дилана Шмидта.

В ноябре кубанские батутисты выступят на чемпионате мира. Он пройдет в болгарской Софии.

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