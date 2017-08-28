style=»width: 100%;»> Кукурузу и подсолнечник начали убирать на Кубани

Впереди у аграриев Краснодарского края — жаркая пора.

На сегодняшний день кукурузу на зерно уже убрали с площади 17,7 тысяч гектар, или 3% от запланированного объема урожая. Валовой сбор составляет 89,9 тысяч тонн, урожайность — 50,8 ц/га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Подсолнечник убран с площади 13 тысяч гектар. Валовой сбор – 89,9 тысяч тонн при урожайности 28 ц/га.

Также продолжается уборка сои — с площади 35,7 тысяч гектар аграрии уже собрали 74,4 тысяч тонн культуры. Урожайность составляет 20, 8 ц/га.

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