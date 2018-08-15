Министром образования Краснодарского края стала Елена Воробьева

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Нового руководителя министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 15 августа представила заместитель главы Кубани Анна Минькова.

«Вы — очень профессиональный человек, умеющий достигать поставленных целей. Сегодня перед министерством стоят большие задачи, в первую очередь, это связано с ежегодным приростом учащихся в крае. Кроме того, сегодня требования к качеству образования становятся жестче. Уверена, вы справитесь с ними», — подчеркнула Минькова.

Елена Воробьева родилась 1 сентября 1967 года в Свердловске. Окончила филологический факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького по специальности «Русский язык и литература». С 1989 по 2000 год работала педагогом в Свердловске.

В 1997 году стала победителем профессионального конкурса «Учитель года Кубани», награждена нагрудным знаком «Учитель года». В 2002 году ей присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Кубани».

С 2003 по 2009 год была проректором по организационно-методической и научной работе Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования.

С 2009 года по 2015 год руководила управлением общего и дошкольного образования министерства образования и науки Краснодарского края.

В декабре 2015 года была назначена заместителем министра образования, науки и молодежной политики региона. С мая 2018 года исполняла обязанности главы ведомства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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