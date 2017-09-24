Минобороны поймало в объектив технику США в районах террористов в Сирии

Ведомство обнародовало аэрофотосъемку районов дислокации ИГИЛ (организация запрещена в РФ) севернее города Дейр-эз-Зор.

Снимки сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года. На них зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США.

«При этом видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками.Однако вокруг объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции. Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения», — говорится в комментарии Минобороны на официальной странице в Facebook.

Минобороны России в связи с полученными фотодоказательствами делает вывод: «это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности».

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