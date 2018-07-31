На Кубани 9 сентября пройдет 65 избирательных кампаний

В единый день голосования будут проводиться выборы на территории 30 муниципальных образований региона.

Всего предстоит провести 65 избирательных кампаний, 25 июля закончился срок выдвижения кандидатов.

В том числе состоятся 19 избирательных кампаний по выборам в представительные органы власти. По итогам голосования в Геленджике, Белореченском, Кавказском, Тихорецком и Туапсинском районах определят основной депутатский корпус. Также в других муниципалитетах пройдет 14 кампаний по дополнительным выборам депутатов. Всего на 188 мандатов выдвинулось 553 кандидата.

Жители Кубани 9 сентября будут выбирать также четырех городских и 42 сельских главы в 23 муниципальных районах. На эти посты претендуют 198 кандидатов, среди которых половина — самовыдвиженцы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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