На Кубани до конца года планируют открыть 19 офисов врачей общей практики

Об этом говорили на селекторном совещании в Краснодаре. Его провела вице-губернатор Анна Минькова.

Она отметила, что сельские жители должны получать такую же качественную медицинскую помощь, как и городские. Поэтому строительство офисов врачей общей практики просто необходимо.

Но проблемы есть еще во многих районах. Кто-то отстает по графику, а есть и такие муниципалитеты, где стройка вообще только началась. Так, в Геленджике офис ВОПа дальше фундамента не поднялся.

«Кто не сдает объекты, тот становится в очередь и ждет в очереди долго, чтобы получить это объект через год или через два. Потому что так дело не пойдет, нельзя не сдавать объект и получать деньги, не сдавать и вновь получать. Тогда непонятны правила игры будут для остальных. То есть помимо системы поощрения должна быть еще какая-то понятная система наказания за то, что не выполняются государственные обязательства», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

На совещании также говорили о предоставлении жилья детям-сиротам. В следующем году на эти цели выделят почти 1 млрд рублей. В 2017 году квартиры получили больше 250 человек. На совещании отметили, в некоторых районах жилье для сирот еще не купили, часть квартир на этапе оформления договоров. Анна Минькова подчеркнула, что до конца года ключи от нового жилья должны получить еще около 300 человек.

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