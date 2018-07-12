На Кубани экипажи истребителей провели учебный бой в стратосфере

В тренировке участвовали самолеты Су-27 и Су-30.

Истребители смешанного авиаполка в Краснодарском крае провели учебный воздушный бое в стратосфере. Экипажи отработали поиск летательных аппаратов условного противника, аэронавигацию, пилотирование по заданному маршруту, уход от средств поражения.

Во время учебного боя летчики использовали элементы сложного пилотажа: бочки, горки с наклоном до 60 °, форсированные развороты. На завершающем этапе экипажи отработали посадку на условно разрушенную полосу. Упражнения выполнялись как в одиночку, так и парами, в составе звеньев и групп, сообщает пресс-служба Минобороны.

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