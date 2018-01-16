На Кубани из-за снега и льда увеличилось число обращений в травмпункты

Настоящая зима принесла в регион метели, снег, гололедицу и очереди в травмпунктах. В реальную угрозу для здоровья превратились улицы.

На льду можно упасть, подвернуть ногу, заработать растяжение или гематому. В крае резко выросло количество людей, обратившихся за помощью к травматологам. В Армавире в больницу поступили более 25 человек, десяти пациентам понадобилась операция.

«В травматологический пункт нашей больницы были доставлены 25 человек, сломавших лучевую кость, девять человек сломали лодыжки, четыре человека — голень, двое — плечевую кость», — сказал заместитель главного врача многопрофильной больницы Армавира Игорь Дуплеев.

Специалисты напоминают, что травм можно избежать. Для передвижения по городу выбирайте обувь на низком, устойчивом каблуке и с рельефной подошвой. Не держите в карманах руки, они помогут сохранить равновесие на скользкой дороге. При необходимости стоит взять с собой трость. Без надобности ночью на улицу лучше не выходить. Особое внимание нужно уделить беременным женщинам и пожилым людям. Они должны передвигаться только с сопровождающими. Внимательными стоит быть и водителям. В ГИБДД просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Морозная погода в крае продержится до 19 января.

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