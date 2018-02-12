На Кубани наблюдатели на выборах будут работать по «Золотому стандарту»

Об этом 12 февраля рассказал Александр Брод. Он входит в президентский Совет по развитию гражданского общества.

В Краснодаре Брод встретился с уполномоченным по правам человека по Краснодарскому краю Сергеем Мышаком. На встрече говорили о том, что специально для предстоящих выборов совместно с Центризбиркомом разработан свод правил. По ним наблюдатели будут оценивать ход голосования. Кроме того, для них проведут лекции и семинары. На избирательные участки Кубани 18 марта выйдут почти 3 тыс. добровольцев.

«Наша задача — убедиться в том, что делается все необходимое для обеспечения законности, прозрачности этих процессов. Сейчас самое главное — помочь коллегам-общественникам в информационном, экспертном, методическом плане», — сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Александр Брод также посетил территориальную избирательную комиссию западного округа Краснодара, где оценил ход подготовки к выборам, посмотрел Многофункциональный центр для приема заявлений для голосования по месту нахождения.

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