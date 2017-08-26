На Кубани нашли тело 18-го погибшего в ДТП с автобусом

Ранее мужчина считался пропавшим без вести.

Тело было обнаружено в самом конце пирса. Поисковые работы завершаются. Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

По решению губернатора 26 августа в Краснодарском крае объявлено днем траура.

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