На Кубани по подозрению в убийстве учительницы задержали двоих студентов медвуза

Нападение произошло 18 августа в станице Переясловской в Брюховецком районе.

По данным следствия, участниками разбойного нападения были мужчина и женщина, оба — жители Краснодара, студенты медицинского вуза. Их задержали. Об этом рассказал заместитель начальника ОМВД по Брюховецкому району Алексей Бутяев.

Грабители напали на женщину с ножом. Сопротивляясь, пострадавшая нанесла тяжелое ранение преступнику, он выжил, пишет «Кубанский берег».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Переясловской Брюховецкого района 18 августа в больнице скончалась женщина, на которую напали в ее доме. Погибшей оказалась учительница начальных классов школы №15. Возбудили уголовное дело об убийстве.

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