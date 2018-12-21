На Кубани с фасадов 2 тыс. магазинов убрали незаконную рекламу

Об этом заявил 21 декабря руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный во время селекторного совещания.

На заседании обсудили размещение рекламно-информационных материалов на объектах потребсферы.

Куринный напомнил, что в августе перед администрациями муниципалитетов была поставлена задача — освободить от рекламы и информационного мусора фасады магазинов, помещений бытового обслуживания и общественного питания, а также прилегающие к ним территории.

«За три месяца очищено около 2 тыс. объектов потребительской сферы, демонтировано более 4 тыс. незаконных конструкций, элементов рекламы», — отметил руководитель департамента потребсферы.

Наиболее активно велась работа в Анапе, Армавире, Абинском, Лабинском, Красноармейском и Динском районах. Неудовлетворительную оценку получили Горячий Ключ, Туапсинский, Усть-Лабинский, Ейский и Темрюкский муниципалитеты.

«К маю 2019 года все объекты потребительской сферы, располагающиеся на федеральных и региональных трассах, подъездных дорогах, центральных улицах городов должны выглядеть согласно правилам благоустройства. Особенно это касается курортных территорий региона. Выполнение задачи — не разовая акция, следует выработать системный подход к устранению проблемы», — подчеркнул Куринный.

Он напомнил, что за несоблюдение правил благоустройства муниципалитеты имеют право штрафовать нарушителей: до 50 тыс. рублей в первый раз и до 100 тыс. рублей за повторное нарушение. И этим правом надо пользоваться в полной мере.

«В целом, у руководства большинства сетей есть понимание важности проведения данной работы. Если у администраций на местах возникнут трудности при взаимодействии с управляющими отдельных магазинов, департамент готов подключиться к решению вопроса», — цитирует Куринного пресс-служба администрации Краснодарского края.

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