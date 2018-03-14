На Кубани сборы страховщиков по ОСАГО за год упали на 14%

Страховые премии в 2017 году в Краснодарском крае составили 8,9 млрд рублей.

Годом ранее этот показатель составлял 10,3 млрд рублей. Выплаты также снизились —в 2016 году они составляли 13,2 млрд рублей, по итогам 2017 года — 10,47 млрд рублей.

На рынке Кубани ОСАГО предлагали 47 компаний, при этом на ТОП-10 пришлось 80,9% сборов, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубань заняла четвертое место в РФ по размеру выплат ОСАГО. В крае ущерб в ОСАГО от мошенников составил 1,93 млрд рублей в год.

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