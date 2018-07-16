На Кубани за нападение на 88-летнюю ветерана войны будут судить двоих подростков

В июле завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении, которое произошло в Крымском районе.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 апреля двое 14-летних парней решили ограбить дом 88-летней ветерана Великой Отечественной войны. Они пришли к дому, один из них остался на улице наблюдать за обстановкой, а второй проник в жилище пенсионерки.

В этот момент женщина проснулась и обнаружила в помещении злоумышленника. Тот напал на нее, прижал ее голову подушкой к постели и начал душить. После этого он похитил 40 тыс. рублей, после чего подельники скрылись. Их задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о разбое и краже с незаконным проникновением в жилище. Расследование проводил территориальный отдел СКР по краю. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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