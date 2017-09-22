На первенство Краснодарского края приехали 170 спортивных гимнастов

Первенство по спортивной гимнастике проходит в спорткомплексе «Чемпион».

Соревнования масштабные: в столицу Кубани съехалось 170 юных спортсменов в возрасте от 9 до 14 лет. Своих спортивных гимнастов прислали Краснодар, Сочи, Анапа, Новороссийск, Армавир и Славянский район. У девочек соревновательная программа включает четыре снаряда, а у юношей — шесть. Нелюбимые есть у всех.

«Это брусья. Не очень люблю. То мозоли срываются, то еще что-то», — поделилась участница соревнований Ася Прибиткова.

Состязания проходят по трем разрядам. Соответственно, и сложность программ у всех разная. Спортсмены показывают свои силы как в обязательных упражнениях, так и в индивидуальных. Уследить за всеми одновременно на всех снарядах невозможно. На кого смотреть персонально, знают только родные участников.

«Мы уже ходим пять лет. Занимаемся каждый день. Выходной только воскресенье. Очень интересно, завораживает. Всем всегда говорим: «Приходите в спорт». Ребенка это сразу дисциплинирует», — рассказала болельщица Наталья Дорош.

Награждение призеров происходит в конце каждого дня первенства. После соревнований станет известно, кто попадет в состав сборной Краснодарского края. Кубанской команде совсем скоро предстоит выступить на первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону.

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