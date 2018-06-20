На сессии ЗСК в Краснодаре обсудили развитие АПК и здравоохранение

Также депутаты парламента 20 июня приняли закон о развитии садоводства и огородничества.

Документ подготовили после внесения изменений на федеральном уровне. Они вступят в силу в 2019 году, тогда россиянам разрешат строить жилые дома на дачных участках.

На Кубани регулировать этот процесс будет новый закон. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, власти смогут помогать жителям садоводческих товариществ в развитии инфраструктуры.

«Дача — это и место жительства, и подсобный промысел, и порой способ дополнительного заработка, но самое главное — это любимое дело. Органы государственной муниципальной власти намерены поддерживать дачников в их деятельности. Речь идет об инженерной инфраструктуре, содействии в обустройстве земельных участков», — рассказал Юрий Бурлачко.

Также на сессии был рассмотрен целый блок вопросов АПК. По словам, председателя профильного комитета, краю необходимы новые кадры для работы на селе. Александр Трубилин отметил, что нужно проработать для них меры соцподдержки.

«Сегодня у нас 50% населения края проживает в сельской местности, поэтому, когда мы говорим о кадровом обеспечении, мы не имеем в виду только агрономов, зоотехников и ветврачей, мы имеем в виду всю сферу, касающуюся развития экономики села», — пояснил председатель комитета ЗСК по развитию АПК и продовольствию Александр Трубилин.

Также депутаты согласовали изменения в региональной программе развития здравоохранения. Было увеличено финансирование отрасли более чем на 800 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение модульных ФАПов и передвижных медкомплексов, будут отремонтированы 14 учреждений.

Кроме того, депутаты кубанского парламента обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой. В документе они попросили выделить дополнительные средства на закупку карет скорой помощи и оборудования, а такде на укрепление материально-технической базы. Такая помощь сейчас нужна 14 районам края, которые расположены по дороге на Крымский полуостров. Специалисты отмечают, что по этому маршруту пассажиропоток уже возрос. Ежегодно он будет составлять от 5 до 10 млн человек.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник