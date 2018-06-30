На стадионе «Фишт» в Сочи установили более 300 точек доступа Wi-Fi

Рекорд во время матчей — 5,2 тыс. подключений одновременно.

В городском пресс-центре ЧМ-2018 в Сочи прошла пресс-конференция с участием руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгения Юшкова. Речь шла о доступности современных информационно-коммуникационных технологий на стадионе и обеспечении безопасности во время матчей.

«По требованию ФИФА сеть должна быть рассчитана на 17 тыс. подключений, мы установили оборудование, позволяющее одновременно подсоединить к сети 45 тыс. зрителей при полной загрузке стадиона, — рассказал руководитель департамента. — И если на других аренах, принимающих чемпионат, на сегодняшний день было зарегистрировано 4-5 тыс. подключений, то на «Фиште» — рекордные 5,2 тыс.».

Устойчивость сигнала обеспечивают 300 точек Wi-Fi. Впервые в России на сочинском стадионе была создана 4-G сеть для мобильных операторов, добавил Евгений Юшков.

«Всего здесь работает 69 информационно-коммуникационных и инженерных систем, — подчеркнул руководитель департамента. — Все четыре матча прошли без сбоев. Даже гроза на одной из последних игр не повлияла на операционную деятельность стадиона».

«Фишт» оснащен самой современной системой безопасности и видеонаблюдения, на его территории установлено 2 тыс. камер, которые полностью покрывают пространство.

«По технологическому оснащению сочинский стадион — один из самых сложных и продвинутых в стране и даже в мире, — подчеркнул Евгений Юшков. — Хорошей тренировкой для нас стал Кубок конфедераций, мы учли недочеты, оптимизировали сеть. И все четыре матча уже прошли без нареканий ни со стороны ФИФА, ни со стороны болельщиков. Кстати, все оборудование после окончания чемпионата мира останется на стадионе».

Для удобства болельщиков в Олимпийском парке накануне мундиаля был открыт дополнительный офис МФЦ. Все прибывающие могут получить здесь временную регистрацию, а также воспользоваться всеми услугами сервиса «Мои документы», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник