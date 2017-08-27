style=»width: 100%;»> Новый элеватор заработает в Армавире в 2019 году

Объем инвестиций в его строительство составит 250 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта предполагается строительство зернохранилища вместимостью 50 тысяч тонн, визировочной лаборатории с пробоотборником, административно-бытового корпуса с производственной лабораторией, площадки отпуска зерна в авто- и железнодорожный транспорт и других объектов, сообщает «РБК».

Введение в эксплуатацию перегрузочно-складского комплекса позволит создать в городе 100 рабочих мест.

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