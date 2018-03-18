Первыми на избирательные участки в Ейске массово пришли военнослужащие

В Ейском районе работают 66 избирательных участков. Принять участие в выборах могут более 105 тыс. жителей.

На данный момент явка по сельским поселениям района составляет 37%. Голосование проходит без нарушений и жалоб. Что сейчас происходит на участках Ейска, выяснила корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

На участках многолюдно. Видимо, жители решили не откладывать важнейшее событие на вторую половину дня.

«Я пришел доказать, что специально заманивать нас сюда не надо», — заявил житель Ейска Сергей Траутман.

«Я активный человек. Руководителем работала. Я требовала от своих подчиненных и сама до конца жизни буду такой», — сказала жительница Ейска Валентина Дмитриева.

Самыми активными избирателями всегда были люди старшего поколения и люди в погонах. К примеру, на избирательных участках в военном городке Ейска голосовать с утра пришли строем солдаты и офицеры. Ветераны, несмотря на почтенный возраст, голосуют либо на участках, либо на дому.

«Я, как и все ветераны, к этому отношусь очень серьезно. Мы не принимаем решений скоропалительно. Только учитывая историю, положение нашего государства», — отметил ветеран Великой Отечественной войны Василий Стрежнев.

В Ейске проходит также рейтинговое голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Жители решат, что будет благоустроено в первую очередь.

Этот выходной день постарались сделать праздничным. На всех избирательных участках звучит музыка. На главной площади Ейска установили сцену. Здесь в течение всего дня будут выступать местные артисты.

Все новости по теме:

Выборы президента России

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник