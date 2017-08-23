Представители Кубани отправились в Санкт-Петербург на выставку «Агрорусь»

Краевую делегацию возглавляет заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка. Открылась XXVI агропромышленная выставка-ярмарка 22 августа.

В состав делегации вошли министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, специалисты краевого минсельхоза, сельхозтоваропроизводители.

Представители Кубани также посетили XIV выставку племенных животных «Белые ночи». Участники мероприятия осмотрели выставочную площадку лучших племенных хозяйств Ленинградской области, ознакомились с селекционно-генетическими достижениями молочного поголовья КРС и пообщались с участниками выставки.

На церемонии открытия Андрей Коробка отметил, что Краснодарский край в этом году собрал небывалый урожай зерновых культур.

«Мы бесспорные лидеры не только по объемам собранного зерна, но и по его качеству. Однако нельзя забывать, что животноводство — также приоритетное направление регионального АПК. Увеличение поголовья крупного рогатого скота, улучшение его качественного состава, развитие животноводства молочного направления — важнейшие задачи в отрасли, и для их решения нужен комплексный подход», — сказал он.

По его словам, необходимо изучать опыт коллег из других регионов, чтобы в дальнейшем применять его в крае, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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