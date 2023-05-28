Премьер-министр Косово сообщил, что ситуация на севере республики стабилизировалась

В преимущественно сербских муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин Поток на севере Косово пока царит мир. Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

В пятницу начались столкновения между силами безопасности и этническими сербами, пытавшимися не допустить победивших на местных выборах мэров-албанцев в здания местной администрации. .обстановка в регионе обострилась.

Курти поблагодарил косовскую полицию за профессиональное отношение к сложившейся ситуации и усилия по обеспечению законности.

“Они находятся в этого региона нашей страны еще раз доказали, что они готовы бесстрашно и с честью служить в стремлении к многонациональной безопасности и правоохранительной среде, несмотря на жесткие условия, созданные группами, контролируемыми финансовыми и политическими структурами, в которых они действуют». , — сказал Курти.

«Мы признаем и понимаем опасения, выраженные нашими международными партнерами. Но любой другой вариант будет равносилен невыполнению нашим правительством своих конституционных обязательств перед новыми мэрами. Это делает невозможным оказание государственных услуг гражданам», — продолжил он.

Премьер-министр называет всех граждан Косово, в первую очередь этнических сербов, «новым полиэтническим, поликультурным, многоязычным и призвал к сотрудничеству с многопартийными мэрами и их командами. «Они были избраны не против кого-то, а во благо всех», — сказал политик.

Курти также отметил, что все дороги на севере Косово расчищены, а препятствия убраны.

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