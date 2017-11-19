Президент Чехии посетит Россию вместе с супругой

Официальный визит в РФ запланирован на 20-24 ноября. В первый день поездки Милош Земан прилетит из Праги в Сочи. На следующий день в городе состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Чешской республики приедет вместе с супругой Иваной Земановой.

После встречи в Сочи гости отправятся в Москву. В столице состоится частная встреча президента Чехии с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Милош Земан примет участие в ряде мероприятий в Москве и Екатеринбурге, после чего вернется в Прагу, сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», визит пройдет по приглашению Путина. С участием Земана пройдет форум российских и чешских предпринимателей.

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